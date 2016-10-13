Vestel filenin yeni sponsoru

Teknoloji devi Vestel, Türkiye VoleybolFederasyonu'nun ana sponsoruoldu. Vestel Türkiye'nin en üst BayanlarLigi olan Sultanlar Ligi'ne Vestel VenusSultanlar Ligi olarak isim verdi. Türk MilliVoleybol Takımları ana sponsorluğu yanısıra, TVF tarafından organize edilmekteolan diğer müsabaka ve organizasyonlarında resmi sponsorluğunu kapsayandev sponsorluk işbirliği ile Türkiye'devoleybolun yükselişinekatkıda bulunmayı hedefliyor.Türkiye Voleybol FederasyonuBaşkanı ÖzmanMutlugil imza törenindeaçıklamalarda bulundu.
BİZE DESTEK OLACAK Mutlugil, "Anlaşma 2 büyük markayı da bir araya getirdi. Vestel milli takımlarımızın başarısını yukarışa taşımak için destek olacak" dedi.
VESTEL'LE DEV İŞBİRLİĞİ Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve TVF Başkanı Özman Mutlugil anlaşma töreninde bir araya gelerek dev işbirliğine imza attı.
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