  1. Sami Yen’den bu yana en önemli Genel Kurul
  2. Avrupa Ligi başlıyor

filenin yeni sponsoru

Teknoloji devi , TVF’nin ana sponsoru oldu. Vestel ayrıca Türkiye’nin en üst Bayanlar Voleybol Ligi olan Sultanlar Ligi’ne ‘Vestel Venus Sultanlar Ligi” adını da verdi.

Vestel filenin yeni sponsoru
Teknoloji devi Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ana sponsoru oldu. Vestel Türkiye'nin en üst Bayanlar Ligi olan Sultanlar Ligi'ne Vestel Venus Sultanlar Ligi olarak isim verdi. Türk Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu yanı sıra, TVF tarafından organize edilmekte olan diğer müsabaka ve organizasyonların da resmi sponsorluğunu kapsayan dev sponsorluk işbirliği ile Türkiye'de voleybolun yükselişine katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özman Mutlugil imza töreninde açıklamalarda bulundu.

BİZE DESTEK OLACAK
Mutlugil, "Anlaşma 2 büyük markayı da bir araya getirdi. Vestel milli takımlarımızın başarısını yukarışa taşımak için destek olacak" dedi.

VESTEL'LE DEV İŞBİRLİĞİ
Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve TVF Başkanı Özman Mutlugil anlaşma töreninde bir araya gelerek dev işbirliğine imza attı.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar