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Ve Kanarya düğmeye bastı

PSG’de hocasıyla anlaşamayan için Fenerbahçe’nin bir Türk işadamını aracı yaptığı ve Fransız kulübüyle anlaşma yolları aradığı bildirildi. Yıldız futbolcu da F.Bahçe’ye sıcak bakıyor.

Ve Kanarya düğmeye bastı
Transfer döneminde çok istemesine rağmen yüksek maliyet nedeniyle transfer edemediği Fas asıllı Fransız yıldız Ben Arfa için Fenerbahçe adım adım hedefe yaklaşıyor. Fenerbahçe, bu transfer için Moussa Sow transferinde izlediği taktiği uyguluyor! Sarı-Lacivertli yönetimin bir Türk işadamı vasıtasıyla PSG kulübüyle sürekli iletişim halinde olduğu ve ismi açıklanmayan bu işadamının Ben Arfa'nın kiralanması için ciddi yol katettiği belirtiliyor. bu kişinin Moussa Sow'un ilk tranfserinde de kilit rol oynadığı iddia ediliyor. PSG'de teknik direktör Emerey ile bir türlü yıldızı barışmayan Ben Arfa'nın da kendisiyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

DICK ADVOCAAT'TAN DA ONAY ALINDI
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer döneminde Ben Arfa ile çok ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle kadroya dahil edemediklerini belirtmişti. Ben Arfa'nın isminin teknik direktör Dick Advocaat'a da sunulduğu ve Hollandalı teknik adamın bu isme sıcak baktığı takımdaki 10 numara sıkıntısına çare olabileceğini söylediği ifade edildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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