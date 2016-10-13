Ve Kanarya düğmeye bastı

Transfer döneminde çok istemesine rağmen yüksek maliyet nedeniyle transfer edemediği Fas asıllı Fransız yıldız Ben Arfa için Fenerbahçe adım adım hedefe yaklaşıyor. Fenerbahçe, bu transfer için Moussa Sow transferinde izlediği taktiği uyguluyor! Sarı-Lacivertli yönetimin bir Türk işadamı vasıtasıyla PSG kulübüyle sürekli iletişim halinde olduğu ve ismi açıklanmayan bu işadamının Ben Arfa'nın kiralanması için ciddi yol katettiği belirtiliyor. bu kişinin MoussaSow'un ilk tranfserinde de kilit rol oynadığı iddia ediliyor. PSG'de teknik direktör Emerey ile bir türlü yıldızı barışmayan Ben Arfa'nın da kendisiyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
DICK ADVOCAAT'TAN DA ONAY ALINDI Fenerbahçe Genel SekreteriMahmut Uslu da geçtiğimizgünlerde yaptığı açıklamada transferdöneminde Ben Arfa ile çok ilgilendikleriniancakyüksek maliyet nedeniylekadroyadahil edemediklerini belirtmişti.Ben Arfa'nın isminin teknik direktörDick Advocaat'a da sunulduğuve Hollandalı teknik adamınbu isme sıcak baktığı takımdaki 10numara sıkıntısına çare olabileceğinisöylediği ifade edildi.
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