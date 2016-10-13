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UEFA’dan ’e önemli görev

UEFA’dan Mete Düren’e önemli görev
TFF Basın Sözcüsü Mete Düren, UEFA Sağlık Komitesi üyesi oldu. TFF'den yapılan açıklamada Mete Düren'in sağlık komitesinde yer almasıyla Türkiye'den UEFA komitesine katılan üye sayısının 8'e yükseldiğini bildirildi. UEFA'nın Sağlık Komitesi'nin başkanlığını ise Belçikalı Michel D'Hooghe yapıyor.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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