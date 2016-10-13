UEFA’dan Mete Düren’e önemli görev

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TFF Basın Sözcüsü Mete Düren, UEFA Sağlık Komitesi üyesi oldu. TFF'den yapılan açıklamada Mete Düren'in sağlık komitesinde yer almasıyla Türkiye'den UEFA komitesine katılan üye sayısının 8'e yükseldiğini bildirildi. UEFA'nın Sağlık Komitesi'nin başkanlığını ise Belçikalı Michel D'Hooghe yapıyor.
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