Trabzon’da sıkıyonetim

Trabzonspor'da saha içerisinde teknik direktör Ersun Yanal, saha dışında ise yönetim kurulu adeta sıkı yönetim ilan etmiş durumda. Oyuncularla birebir diyaloglar içerisine girerek sorunlarını dinleyen ve kendi çözüm önerilerini anlatan Yanal, takım içi rekabetten faydalanarak motivasyonu artırmayı amaçlıyor. Yönetim ise alınan başarısız sonuçların tarih olması adına daha fazla aktif olarak takımın yanında yer almaya karar verdi.
"ARKANDAYIZ" MESAJI Akhisar ile oynanacak olan kritik karşılaşma öncesi erkenden Trabzon'a gelecek olan yönetim, takımın moralini artırmak adına 15 Ekim'de yapmayı planladığı ödemeleri de erkene çekmeye karar verdi. Başkan MuharremUsta da sürekli Yanal ile görüşerek "Arkandayız" mesajını veriyor.
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