TFF 1.Lig maçları TRT ekranında

Futbolseverlere beklenen müjde geldi. Sezon başından beri yayınlanmayan TFF 1. Lig maçları krizi sonunda mutlu sonla bitti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TFF 1. Lig maçlarının TRT tarafından yayınlanacağı müjdesini futbolseverlere açıkladı.



FUTBOLSEVERE ÇİFTE BAYRAM

Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada TRT'nin Spor Toto Süper Lig'nin özetleri ile TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını açıkladı. Bir süredir bu açıklamayı bekleyen futbolseverler çifte bayram yaptı.