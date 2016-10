Terim mi haklı Arda mı?

Futbolda milli ara sona erdi fakat Fatih Terim- Arda Turan krizi gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor... TAKVİM'in önceki gün ortaya çıkardığı gerçekler, olayın şeklini bambaşka bir boyuta taşıdı. Euro 2016 öncesi Milli Takım kampında yaşananlar herkesi şoke ederken, sosyal medyada yeni bir polemiğin fitilini de ateşledi. Futbolseverler adeta ikiye bölünürken, "Kim haklı" tartışması başladı. Yaşananlarda Fatih Terim'i haklı bulan futbolseverler, "Hiçbir oyuncu, teknik direktörüne karşı böyle bir saygısızlık yapamaz. İster Barcelona'da oynasın, ister 2. Lig'de farketmez. Terim'in Arda'yı kadroya almama kararı doğru" ifadesini kullandı.



OTORİTELERE GÖRE ARTIK SON BULMALI

Fakat TAKVİM'in gündem belirleyen haberinin ardından Arda Turan'ı savunanların sayısı da bir hayli fazla oldu... Fatih Terim'in egosuna dikkat çeken futbolseverler, "Luis Enrique sesini çıkarmıyor ama Fatih Terim bozuluyor. Böyle bir şey olmaz. Dünyada eleştirilmeyecek teknik direktör yoktur" yorumunu yaptı. Otoriteler ise "Kim haklı" tartışmasının bir yana bırakılması gerektiğini, yaşananların ülke futboluna zarar verdiğini belirtiyor.



ALBAYRAK BARIŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki krizi bitirmek için 3. kişiler devreye girmeye başladı... Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak dün konuyla ilgili görüşmek için Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst'le bir araya geldi. Albayrak, "Kosova maçına kadar hoca, babalığını gösterip Arda'yı çağırır ve bu konu tatlıya bağlanır" diye konuştu.