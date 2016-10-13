Sneijder & Sigthorsson yok

G.Saray'da Sneijder ve Sigthorsson G.Birliği karşısında forma giyemeyecek. Takım Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce sakatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hakan Balta'nın tedavisinin tamamlandığını ve idmana katıldığını hatırlatan İnce, "Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu" dedi.



DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

Sneijder'in tedavisine başlandığını ifade eden Yener İnce, "Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız" ifadesini kullandı.



