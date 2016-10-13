Sevilla Ocak’ta İstanbul’da

Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup'un ismi Avrupa kulüplerini ile anılmaya devam ediyor... İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla kulübü ara transferde genç futbolcu için harekete geçecek. İddialara göre yaklaşık 2 yıldır Oğuzhan'ı yakından takip eden Sevilla bu transfer için 12milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
10 MİLYON GERİ ÇEVRİLMİŞTİ İspanyol yetkililerin ocak ayında İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la masaya oturacağı ve resmi görüşmelerin başlayacağı da gelen bilgiler arasında... Beşiktaş yönetimi Oğuzhan için sezon başında 10 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini fakat geri çevrildiğini açıklamıştı. Başkan FikretOrman'ın da yakın çevresine 20 milyon Euro'nun altında bir teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğine söylediği de belirtilmişti.
TAKIMDAKİ ROLÜ AZALDI
Fakat kulübe yakın kaynaklara göre sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmeyen Ozi, ara transferde Sevilla'dan gelecek bir teklife hayır demeyebilir... Bunun nedeni ise Anderson Talisca'nın gelişinin ardından Oğuzhan'ın takım içinde rolünün azalması ve ilk 11'deki yerinin tehlikeye girmesi... Bu sezon sakatlığının da etkisiyle takıma beklenen katkıyı yapamayan Oğuzhan özellikle Benfica ve Galatasaray maçlarındaki futboluyla eleştiri almıştı.
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