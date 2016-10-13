San Marino attı dünya yıkıldı

2018 FIFA Dünya Kupası AvrupaElemeleri C Grubu 3. haftamaçında Norveç sahasında San Marino'yu4-1 mağlup etti. Ullevaal Stadı'ndaoynanan ve Fransız hakem BenoitBastien'in yönettiği mücadeledeNorveç'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada(kendi kalesine) Davide Simoncini,77. dakikada Adama Diomande, 82. dakikadaMartin Samuelsen ve 83. dakikadaJoshua King kaydetti. Konuk San Marino'nunpuan için yetmeyen tek golü ise54. dakikada Mattia Stefanelli'den gelirken,bu gol San Marino'nun 15 yıl aradansonra Dünya Kupası Elemeleri'ndedeplasmanda attığı gol olaraktarihe geçti. San Marino'nun golünün ardındanNorveç TV'sinde maçı yorumlanlarınhali görülmeye değerdi. Sonrasında tepkiolarak ekranı kararttılar. Son Marino'nungolü Türk sosyal medyasında da olay oldu.Twitter'da espriler birbiri ardına patladı.San Marino'nun golünü atan Stefanealliise ülkesinden adeta kahraman ilan edildi.
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