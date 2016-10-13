San Marino attı dünya yıkıldı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. hafta maçında Norveç sahasında San Marino'yu 4-1 mağlup etti. Ullevaal Stadı'nda oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği mücadelede Norveç'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada (kendi kalesine) Davide Simoncini, 77. dakikada Adama Diomande, 82. dakikada Martin Samuelsen ve 83. dakikada Joshua King kaydetti. Konuk San Marino'nun puan için yetmeyen tek golü ise 54. dakikada Mattia Stefanelli'den gelirken, bu gol San Marino'nun 15 yıl aradan sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda attığı gol olarak tarihe geçti. San Marino'nun golünün ardından Norveç TV'sinde maçı yorumlanların hali görülmeye değerdi. Sonrasında tepki olarak ekranı kararttılar. Son Marino'nun golü Türk sosyal medyasında da olay oldu. Twitter'da espriler birbiri ardına patladı. San Marino'nun golünü atan Stefanealli ise ülkesinden adeta kahraman ilan edildi.