Sami Yen’den bu yana en önemli Genel Kurul

Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar... Galatasaray Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Özbek 22 Ekim'in Ali Sami Yen'den sonra yapılmış en önemli genel kurul olduğunu söyleyerek, "Galatasaray gelirleri itibarıyla çok iyi durumdadır. Galatasaray'ın 150 milyon euro'luk geliri var, Türkiye'nin en çok gelire sahip kulübü ama para nerede? Para Ligi'nde Türkiye'den hiçbir takım yokken biz 18. sıradayız. Türkiye'nin en çok geliri olan kulübüyüz" dedi. G.Saray'ın borcunun 1.5 milyar TL civarına geldiğini ifade eden Özbek, "Her sene 40 milyon euro faiz ödeniyor. Bu borç ve faiz sarmalından Galatasaray'ın çıkması gerek. 22 Ekim'deki genel kurulun esasında mali bağımsızlık var. Galatasaray'ın mali ve sportif kriterlerinin olması lazım" ifadesini kullandı.



BORÇLARI GAYRİMENKULLARLA BİTİRİRİZ

Galatasaray'ın borçlarını ellerindeki gayrimenkullarla bitirebileceklerini de ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Bunların başında Riva geliyor. Selahattin Beyazıt başkanım zamanında zor günlerde bu arsayı Galatasaray'a kazandırmış. Bugün de kulübün çıkışı arsaya bağlı. Adnan Polat yönetimine de teşekkür ediyorum. Emek etmişler ve Riva'ya imar izni almışlar. Riva'daki arazinin bize getirisi yaklaşık 300 milyon Dolar seviyesinde olacak. 500 milyon Dolar borcumuz var" dedi. Aysal Mecidiyeköy'deki otel çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.