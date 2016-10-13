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’ya Petlas desteği

potada Petlas’la sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Pınar Karşıyaka’ya Petlas desteği
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Petlas'la sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, "Her spor branşının endüstrileştiği günümüzde şirketlerin spor kulüplerine verdiği katkı büyük önem kazandı. Petlas'a desteği için teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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