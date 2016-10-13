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Kapalı salon müjdesi

Arena’nın yanında kapalı salon yapılacağını söyleyen Özbek, “Büyük gelir sağlayacak” dedi.

Kapalı salon müjdesi
TT Arena'nın yanında kapalı spor salonu yapılacağını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Salon projesini bakanla müsteşar imzaladı. Önümüzdeki günlerde ilgili protokolü açıklayacağım. Salonun isim hakkının 10 yıllık verilmesi maliyetini karşılıyor. Bize gelir sağlayacak ticari alanlar salonun çevresinde olacak" ifadesini kullandı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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