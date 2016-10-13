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İnler’le röportaj

İnler’le röportaj
Gökhan İnler için İtalyanlar'ın dev medya kuruluşu Mediaset İstanbul'a geldi. 19 Ekim'de Beşiktaş'ın Napoli ile oynayacağı maçla ilgili sorular yönelten İtalyan gazeteciler ayrıca Siyah-Beyazlı oyuncuyla röportaj gerçekleştirdi.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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