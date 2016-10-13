İnler’le röportaj

Gökhan İnler için İtalyanlar'ın dev medya kuruluşu Mediaset İstanbul'a geldi. 19 Ekim'de Beşiktaş'ın Napoli ile oynayacağı maçla ilgili sorular yönelten İtalyan gazeteciler ayrıca Siyah-Beyazlı oyuncuyla röportaj gerçekleştirdi.