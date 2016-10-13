İkinci periyoda hücumda etkili olarak başlayan Galatasaray Odeabank, Russ Smith'in 7 sayısı ile skoru 31-27 yaparak farkı 4'e indirdi. Khryapa ve Teodosic'in üçlükleri ile karşılık veren CSKA Moskova farkı ilk defa çift hanelere çıkararak 42-29 yaptı. Savunmada dengeyi sağlayan sarı-kırmızılılar Sinan Güler ve Daye'nin sayılarıyla skoru 51-41'e getirdi. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen CSKA Moskova devreye 57-45'lik skorla önde girdi.
Devreye 12 sayı geride giren Galatasaray Odeabank, üçüncü periyota hücumda Tyus'ın pota altından bulduğu sayılarla başladı ve skoru 61-54'e getirdi. Savunmada sertliği arttıran sarı-kırmızılılar Daye, Tyus ve Preldzic'in sayılarıyla periyodun bitimine 4 dakika 21 saniye kala farkı 5 indirerek skoru 68-63'e getirdi. Vorontsevich, Kurbanov ve De Colo'nun sayılarıyla farkı tekrar açan Rus ekibi, üçüncü periyodu 81-71 önde tamamladı.
Son periyoda Hines ve De Colo'nun bulduğu sayılarla başlayan CSKA Moskova skoru 90-71'e getirdi. Aradaki sayı farkının kapatamayan Galatasaray Odeabank, parkeden 109-84'lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı ile CSKA Moskova'nın Fransız oyuncusu Nando De Colo olurken, sarı-kırmızılılarda ise Sinan Güler 16 sayı kaydetti.
THY EUROLEAGUE'DE 68. MAÇ
Bu sezon THY Euroleague'de 4. kez mücadele eden Galatasaray Odeabank, toplamda 67 maça çıktı. Bu maçlar birlikte 68. parkeye çıkan sarı-kırmızılılar, 26 kez parkeden galip ayrılırken, 42 kez de rakibine mağlup oldu.
12. ADAM GÖREVİNİ YAPTI
Galatasaray'ın Rus ekibi ile oynadığı bu önemli karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran taraftarlar mücadele boyunca hiç susmayarak takımlarına destekte bulundu.
FUTBOLCULARDAN BASKETÇİLERE DESTEK
Sarı-kırmızılıların CSKA Moskova ile oynadığı THY Euroleague'in ilk hafta maçında futbol takımı oyuncuları Lukas Podolski, Hamit Altıntop, Nigel de Jong ve Semih Kaya da tribünde yerini aldı. Taraftarların yoğun sevgisini karşılıksız bırakmayan Podolski üçlü çekti.
BAŞKANLAR TRİBÜNDE
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski başkanı Duygun Yarsuvat da karşılaşmayı en önden izleyenler arasındaydı.
HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ
İkinci periyotun 42. saniyesinde Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile hakem arasında sayıyı vermemesinden dolayı tartışma çıktı. Taraftarlarda olaya müdahale edince sahaya yabancı madde attılar. Daha sonra hakemlerde soyunma odasına girdi. Yaklaşık 3 dakika sonrada ise sahaya geri döndüler.
İTOUDİS'E YABANCI MADDE GELDİ
Sarı-kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde attığı sırada CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis'in eline de bir cisim isabet etti.
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