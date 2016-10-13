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’dan bir ilk daha

Fenerium’dan bir ilk daha
Fenerium'un basketbol konseptiyle ve tamamı basketbol takımlarımızın ürünleriyle yeniden oluşturduğu Ataşehir Fenerbahçe Ülker Mağazası düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Açılışta Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları tam kadro yer aldı. Erkek basketbolcular isimlerinin yazdığı tişörtlere büyük ilgi gösterdi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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