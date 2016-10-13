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Fener Alanya maçında forveti ikiliyor

, sistemi 4-4-2 yapıyor. RVP ile Emenike çift forvet olarak görev yapacak

Fener Alanya maçında forveti ikiliyor
Dick Advocaat, sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Son haftalarda çalışmalarda gösterdiği çıkışla 90 dakika oynayacak düzeye gelen Van Persie'ye takımda yer arayan Advocaat'ın, Hollandalı yıldızı Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmak iste- diği ve bunun için gerekirse sistemde değişikliğe gideceği ifade edildi. Advocaat'ın 4-4-2'ye geçerek Emenike ve RVP'yi bir arada oynatmayı düşünüyor.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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