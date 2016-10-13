F.Bahçe'de büyük operasyon





Çin'in Hebei Fortune Kulübü, sezon başında da ilgilendiği Van Persie için Ocak'ta F.Bahçe'ye 12 milyon euro'luk cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldızdan 6.5 milyon euro kâr edecek olan Kanarya ise PSG'de kadroya giremeyen Hatem Ben Arfa'yı kiralamak için harekete geçecek.

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Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe, ara transferde hareketli günler geçirecek gibi görünüyor. Sarı-lacivertli kulüpte son anda bir aksilik çıkmazsa transferde iki önemli gelişme olacak. Çin'in Hebei Fortune Kulübü sezon başında yakından ilgilendiği Robin Van Persie için devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

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Çin basınına göre Hebei Fortune, Van Persie için 12 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Eğer Hollandalı yıldız da Çin'e gitmeyi kabul ederse, F.Bahçe, Manchester United'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı 33 yaşındaki golcüden 6.5 milyon euro kâr etmiş olacak.

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Sarı-lacivertli ekip 10 numara açığını ise PSG'den Hatem Ben Arfa'yı kiralayarak kapatmanın planlarını yapıyor. Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun geçtiğimiz günlerde "Sezon başında ilgilendik. Gönderselerdi düşünürdük" dediği Ben Arfa için ocak ayında yeniden harekete geçilecek. Fenerbahçe, Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. PSG'nin hocası Unai Emery ile ciddi sorun yaşayan ve son haftalarda kadroya giremeyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ya Fenerbahçe'ye ya da Sevilla'ya kiralık gitmeyi kabul edeceği belirtiliyor.