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babasını kaybetti

Elvan Abeylegesse babasını kaybetti
Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları bulunan milli atletlerimizden Elvan Abeylegesse'nin babası vefat etti. Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, "Merhumun ailesine başsağlığı ve metanet diliyoruz. Vefat haberini üzüntüyle öğrendik" dendi. Mergia Abeylegesse'nin cenazesi dün Etiyopya'da toprağa verildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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