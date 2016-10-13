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Demirören her şeyi ’da anlatacak

TFF Başkanı bugün 20.00’de ’da merak edilen soruları yanıtlayacak...

Demirören her şeyi A Spor’da anlatacak
Son günlerde herkes konuştu ama o susmayı tercih etti... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tüm merak edilenleri bugün 20.00'de A Spor'un canlı yayınında anlatacak.

MERAK EDİLİYOR
Demirören'in özellikle alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında söyleyecekleri merak konusu. , Arda Turan hakkındaki soruları da canlı yayında yanıtlayacak.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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