Demirören her şeyi A Spor’da anlatacak

Son günlerde herkes konuştu ama o susmayı tercih etti... Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Yıldırım Demirören tüm merak edilenleri bugün 20.00'de A Spor'un canlı yayınında anlatacak.
MERAK EDİLİYOR Demirören'in özellikle alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında söyleyecekleri merak konusu. Yıldırım Demirören, Arda Turan hakkındaki soruları da canlı yayında yanıtlayacak.
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