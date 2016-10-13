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’ya sözleşme

Bruma’ya sözleşme
Galatasaray Yönetimi'nin Bruma'ya yeni sözleşme yaptırmaya kararlı olduğu ortaya çıktı. Menajerinin bu işe pek yanaşmamasına rağmen Sarı-Kırmızılı yönetim Portekizli futbolcuya devre arası sözleşmesini 3 yıl uzatma teklifinde bulunacak. Bruma bu öneriyi kabul ederse yıllık ücretinde de artışa gidilecek.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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