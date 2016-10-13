Bruma’ya sözleşme

Galatasaray Yönetimi'nin Bruma'ya yeni sözleşme yaptırmaya kararlı olduğu ortaya çıktı. Menajerinin bu işe pek yanaşmamasına rağmen Sarı-Kırmızılı yönetim Portekizli futbolcuya devre arası sözleşmesini 3 yıl uzatma teklifinde bulunacak. Bruma bu öneriyi kabul ederse yıllık ücretinde de artışa gidilecek.