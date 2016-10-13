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i 200 milyon lira

Kulüpteki futbolcuların serbest kalma bedellerini açıklayan Katalan kulübü, milli futbolcumuz için 60 milyon Euro fiyat biçti... Messi’nin i ise 215 milyon Euro olarak belirlendi

Bonservisi 200 milyon lira
Son günlerde futbol kamuoyunun en çok tartıştığı isimlerden biri olan Arda Turan, Barcelona'da büyümeye devam ediyor!..

41'E ALMIŞLARDI!
Kadrosundaki futbolcuların serbest kalma bedellerini açıklayan Katalan kulübü, milli futbolcumuzun fiyatını 60 milyon Euro (Yaklaşık 200 milyon lira) olarak belirledi. Barcelona, geçen sezon başında Arda Turan için Atletico Madrid'e tam 41 milyon Euro ödemişti. Listenin en pahalı isimleri ise Messi ve Neymar oldu... Barcelona iki süper starın bedellerini 215 milyon Euro (Yaklaşık 730 milyon lira) olarak açıkladı. Luis Suarez'in fiyatı ise 172 milyon Euro olarak belirlendi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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