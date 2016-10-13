Bonservisi 200 milyon lira

Son günlerde futbol kamuoyunun en çok tartıştığı isimlerden biri olan ArdaTuran, Barcelona'da büyümeye devam ediyor!..
41'E ALMIŞLARDI!
Kadrosundaki futbolcuların serbest kalma bedellerini açıklayan Katalan kulübü, milli futbolcumuzun fiyatını 60 milyonEuro (Yaklaşık 200 milyonlira) olarak belirledi. Barcelona, geçen sezon başında ArdaTuran için Atletico Madrid'e tam 41 milyon Euro ödemişti. Listenin en pahalı isimleri ise Messi ve Neymar oldu... Barcelona iki süper starın bonservis bedellerini 215 milyon Euro(Yaklaşık 730 milyon lira) olarak açıkladı. Luis Suarez'in fiyatı ise 172 milyon Euro olarak belirlendi.
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