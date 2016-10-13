Aslan & Daçka sahne alıyor

EURO Lig'de Galatasaray ve Darüşşafaka bugün ilk sınavlarına çıkıyor. Cimbom son şampiyon CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takımın, Rus ekibi ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşma saat 20.00'de oynanacak. DarüşşafakaDoğuş ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak. Kızılyıldız MTS ile Darüşşafaka Doğuş arasındaki mücadele, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
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