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Aslan & Daçka sahne alıyor

Galatasaray, CSKA Moskova’yı ağırlıyor. ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek

Aslan & Daçka sahne alıyor
EURO Lig'de Galatasaray ve Darüşşafaka bugün ilk sınavlarına çıkıyor. Cimbom son şampiyon CSKA Moskova'yı konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takımın, Rus ekibi ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşma saat 20.00'de oynanacak. Darüşşafaka Doğuş ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak. Kızılyıldız MTS ile Doğuş arasındaki mücadele, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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