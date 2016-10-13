4. torba takımları içinde en kötüsü Türkiye!

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda şu ana kadar 3 maça çıkan ve sadece 2 puan toplayabilen Milli Takımımız'ın kötü durumu istatistiklere de yansıyor... Ay-Yıldızlılar, elemelere 4. torbadan takımlar arasındaki puan durumunda da son sırada yer aldı. Zirvede 7 puanla Karadağ ve İrlanda Cumhuriyeti yer alırken, İsrail de şu ana kadar 6 puan topladı. Dünya sıralamasının en altlarında yer alan Faroe Adaları bile oynadığı 3 maçta 4 puan alarak Milli Takımımız'ı geride bıraktı.