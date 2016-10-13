4. torba takımları içinde en kötüsü Türkiye!

2018 Dünya KupasıElemeleri I Grubu'ndaşu ana kadar 3maça çıkan ve sadece2 puan toplayabilenMilli Takımımız'ınkötü durumu istatistiklerede yansıyor...Ay-Yıldızlılar, elemelere4. torbadan takımlar arasındakipuan durumunda dason sırada yer aldı. Zirvede7 puanla Karadağ ve İrlandaCumhuriyeti yer alırken,İsrail de şu ana kadar6 puan topladı. Dünya sıralamasınınen altlarında yer alanFaroe Adaları bile oynadığı3 maçta 4 puan alarak MilliTakımımız'ı geride bıraktı.
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