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4. torba takımları içinde en kötüsü Türkiye!

3 maçta 2 puan alan Milliler, eleme gruplarına 4. torbadan katılan takımlar arasında son sırada yer aldı...

4. torba takımları içinde en kötüsü Türkiye!
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda şu ana kadar 3 maça çıkan ve sadece 2 puan toplayabilen Milli Takımımız'ın kötü durumu istatistiklere de yansıyor... Ay-Yıldızlılar, elemelere 4. torbadan takımlar arasındaki puan durumunda da son sırada yer aldı. Zirvede 7 puanla Karadağ ve İrlanda Cumhuriyeti yer alırken, İsrail de şu ana kadar 6 puan topladı. Dünya sıralamasının en altlarında yer alan Faroe Adaları bile oynadığı 3 maçta 4 puan alarak Milli Takımımız'ı geride bıraktı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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