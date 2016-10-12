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61 engelli taraftarı ağırlayacak

Trabzonspor 61 engelli taraftarı ağırlayacak
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan Bordo-Mavili renklere aşık 61 engelli taraftarı hafta sonunda Akhisar Belediyespor ile yapacakları maça davet ettiklerini söyledi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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