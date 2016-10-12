Takıma takviye yapacağız

Trabzonspor Başkan YardımcısıNevzat Aydın transfer sinyalleriverdi. Trabzonspor'un kötübir dönemden geçtiğini dile getirenAydın, "Saha içinde istenilen sonuçlargelecek. İnşallah bundan sonrahep birlikte daha yukarılara çıkacağız.Devre arası transferler olacak.İhtiyaç gördüğümüz bölgelere oyuncualacağız" diye konuştu.
TEKRAR YENİLEMEYİZ
Transferde Ersun hocaya ve yönetime laf etmenin işin kolay kısmı olduğunu vurgulayan Aydın, "Trabzon'un bu yıkım süreçlerinden ne kadar kötü etkilendiğini gördük. Umarım defalarca gördüğümüz hataları hem taraftar, hem yönetim, hem de futbolcular olarak tekrar yenilemeyiz" diye konuştu.
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