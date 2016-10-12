Takıma takviye yapacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın transfer sinyalleri verdi. Trabzonspor'un kötü bir dönemden geçtiğini dile getiren Aydın, "Saha içinde istenilen sonuçlar gelecek. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha yukarılara çıkacağız. Devre arası transferler olacak. İhtiyaç gördüğümüz bölgelere oyuncu alacağız" diye konuştu.



TEKRAR YENİLEMEYİZ

Transferde Ersun hocaya ve yönetime laf etmenin işin kolay kısmı olduğunu vurgulayan Aydın, "Trabzon'un bu yıkım süreçlerinden ne kadar kötü etkilendiğini gördük. Umarım defalarca gördüğümüz hataları hem taraftar, hem yönetim, hem de futbolcular olarak tekrar yenilemeyiz" diye konuştu.