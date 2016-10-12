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Samandıra’da çifte mesai

Alanya maçı hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe günü çift idmanla geçirdi

Samandıra’da çifte mesai
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenmanla devam etti. Milli takımlarda bulunan Şener, Ozan, İsmail, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer idmanda yer almadı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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