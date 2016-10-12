Samandıra’da çifte mesai

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenmanla devam etti. Milli takımlarda bulunan Şener, Ozan, İsmail, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer idmanda yer almadı.