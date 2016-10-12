Rüştü Reçber: Benim adayım Kocaman

Fatih Terim'le ilgili yazdığı yazıyla gündeme gelen Rüştü Reçber, Milli Takım'a teknik direktörlük için adayının Aykut Kocaman olduğunu söyledi. Reçber, "Fatih hocadan neden çekineyim? Düşüncelerimi söyleyemezsem olur mu?" dedi.