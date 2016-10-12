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: Benim adayım Kocaman

Rüştü Reçber: Benim adayım Kocaman
Fatih Terim'le ilgili yazdığı yazıyla gündeme gelen Rüştü Reçber, Milli Takım'a teknik direktörlük için adayının Aykut Kocaman olduğunu söyledi. Reçber, "Fatih hocadan neden çekineyim? Düşüncelerimi söyleyemezsem olur mu?" dedi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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