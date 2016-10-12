Özbek’ten 'dev' iddia

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, moda e-ticaret şirketi Trendyol ile 2 milyon TL karşılığında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. TT Arena'da düzenlenen imza törenine Başkan Dursun Özbek, yönetici Ali Yüce, Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, kaptan Nihan Güneyligil ve Trendyol'un CEO'su Demet Mutlu katıldı. Bir konuşma yapan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak Galatasaray'ın hedefleri arasındadır. Galatasaray bunu yapacağını da daha önce elde ettiği başarılarla göstermiştir. Bu borç yükünden kurtulmamızla beraber sportif başarı zaten arkasında bekliyor. Ondan sonra müsait gelirlerimizle en iyi takımı kurup Şampiyonlar Ligi'nde final adayı olabiliriz" ifadesini kullandı.



AĞIR FAİZ YÜKÜ BELİMİZİ BÜKÜYOR

Futbol takımının bu sezon kar etme zorunluluğu olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Bunun için 'Riva ve Florya' diyoruz. Futbol takımımız çok değerli bir marka. Gelirleri itibarıyla Türkiye'deki en yüksek futbol takımı. Ancak senede yaklaşık 120 milyon lira bir faiz sarmalının içine girmişseniz, bütün eliniz, kolunuz bağlanıyor. Galatasaray'ın belini büken geçmişten gelen borçlarından dolayı ödediği yüksek seviyedeki faizlerdir. Bu projeler, bu kanamayı durduracak" dedi.