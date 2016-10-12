Milli Takım’ın haline utanıyorum!

ÜNLÜ futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Milli Takım'la ilgili sert ifadeler kullandı. Toroğlu, "350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. O maçta aciz duruma düşen futbolcularımızın rezil haline utanıyorum. Başka hesap yapıyorlar, Fatih mi Arda mı haklı. Fatih giderse Aykut'u getirir miyiz, Aykut olmaz Şenol olur, kavgaları yapılıyor" dedi.