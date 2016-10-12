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Milli Takım’ın haline utanıyorum!

Milli Takım’ın haline utanıyorum!
ÜNLÜ futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Milli Takım'la ilgili sert ifadeler kullandı. Toroğlu, "350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. O maçta aciz duruma düşen futbolcularımızın rezil haline utanıyorum. Başka hesap yapıyorlar, Fatih mi Arda mı haklı. Fatih giderse Aykut'u getirir miyiz, Aykut olmaz Şenol olur, kavgaları yapılıyor" dedi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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