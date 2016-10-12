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Marca, ’ı 2. sıraya aldı

İspanyol gazetesi, ’ı en çok gelişme gösteren 2’nci oyuncu olarak ilan etti

Marca, Emre Çolak’ı 2. sıraya aldı
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Marca, bu sezon La Liga'da oyunuyla gelişim gösteren ilk 10 oyuncuyu sıralarken temsilcimiz Emre Çolak listeye 2. sıradan girmeyi başardı. Haberde, Emre'nin son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirdiği, özellikle Sporting Gijon karşısında takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlendiği ve ilerleyen haftalarda daha da parlayabileceği ifade edildi. Listede Sevilla'dan Yedder ilk sırada yer aldı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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