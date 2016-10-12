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Mainz’dan ’e tepkisi

Alman kulübünün basın sözcüsü Rouven Schröder, “Yunus’a Türkiye’de gerekli değer verilmiyor” dedi

Mainz’dan Fatih Terim’e Yunus Mallı tepkisi
Mainz forması giyen Yunus Mallı'nın, A Milli Takımımız'da şans bulamaması tepki toplamaya devam ediyor.

ÇOK NADİR
Alman kulübünün Menajeri Rouven Schröder, Yunus'un hak ettiği değeri görmediğini savundu. Schröder, "Yunus Mallı, klasik bir 10 numaradır. Yunus'un ayarında çok nadir futbolcu var" diye konuştu.

YİNE DİNLENDİ!
Mainz'a yakın kaynaklarda da Yunus'un Türkiye'yi seçtiğinden bu yana hiçbir maçta 90 dakika oynamaması eleştirildi ve genç yıldızın bir kez daha Bundesliga'ya 'dinlenmiş' döneceği vurgulandı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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