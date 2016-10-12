Kararı veren sonucuna katlanır

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, 360 TV'de Telegol programına son yaşanan olayları değerlendirdi. "Takıma giremeyen oyuncunun bir serzenişi olur, bu gayet doğal bir durum. Bunu çözmek için de hocanın işidir. Hepimizin farklı kadro tercihleri vardır. Fakat, kadroyu hoca seçer. Tercihleri yanlış da olabilir, bunun kararını alan insan sonucuna katlanır. Tenkite de açık olur, kişisel hakarete varmamak kaydıyla" ifadesini kullandı. Arda Turan ile ilgili de konuşan Dürüst "Fatih Terim varken Arda formayı giyecek, giyemeyecek demek yanlış olur. Fatih Hoca, kendi kişisel görüşüne göre takımı kurmaz" açıklamasını yaptı. Dürüst'ün sözleri "Terim'e aba altından sopa gösterdi" diye yorumlandı.