İşte ipleri koparan o kavga

Milli Takım içinde patlak veren kriz giderek büyüyor... Olayın 1 numaralı kahramanları Fatih Terim ve Arda Turan şu ana kadar susmayı tercih etti. İkili sadece "Prim olayı değil" demekle yetindi. Yaşananların perde arkasını araştıran TAKVİM, takım içinde ipleri kopartan olayın ayrıntılarına ulaştı. İşte yaşananlar: Euro 2016 öncesi Antalya'da kamp yapan Milli Takım idman önceleri sohbet toplantısınının yapıldığı 'Coffee Break' için bir araya geliyor. Fatih Terim taktik tahtasında bazı bilgiler verirken, kısa süre önce prim konusunda gerilim yaşadığı Arda Turan ayağa kalkıyor.



"ESKİ ARDA DEĞİLİZ HOCAM, BÜYÜDÜK!"

Arda taktik konusunda eleştiride bulunurken, Fatih Terim buna sinirleniyor. Yıldız futbolcu bunun üzerine "Biz Barcelona'da Luis Enrique ile taktik konuşuyoruz, ne olacak burada da konuşsak" diyor. Terim iyice öfkelenip elindeki kalemi yere fırlatıyor. Arda yine altta kalmıyor ve "Artık eski Arda değiliz hocam, büyüdük" diye çıkışıyor. Ve ardından olaya Tümer Metin dahil oluyor. "Sen hocayla nasıl konuşuyorsun. Kendine gel" diye bağırmaya başlıyor.



"ARAMIZDA KALSIN" DİYE SÖZLEŞİYORLAR

Tümer'in sert çıkışı sonrası gelirim tüm toplantı salonuna yayılıyor. Arda'nın çok yakın arkadaşı olan Burak Yılmaz da bir anda tartışmanın içine giriyor. Tümer'le Burak arasında büyük bir elektriklenme başlıyor ve günlerdir iddia edilen malum kavga yaşanıyor. Futbolcular toplantının ardından bir araya gelip "Arkadaşlar olay aramızda kalsın, dışarıya çıkmasın" diye birbirine söz veriyor. Fakat gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyunun olduğu unutuluyor.



TUNÇ ÖZGEN/ÖZEL

