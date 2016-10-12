İlerde 40 milyon Euro eder

Riekerınk' in Mustafa Kapı'yla ilgili raporu ortaya çıktı. Milli maç arasında ATakım ile idmanlara çıkan ve Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında forma giyip Galatasaray tarihinin A takımda maça çıkan en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı, JanOlde Riekerink ve Galatasaray yönetiminin büyük umudu oldu. Bunun en önemli nedeninin Hollandalı çalıştırıcının yönetime verdiği rapor oldu. Riekerink'in verdiği bu raporda Mustafa Kapı'dan övgü ile bahsettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
EN AZ 6 FUTBOLCU VAR
Raporda, "Mustafa Kapı, doğru eğitimi alabilirse hem G.Saray'ın hem de Türk futbolunun geleceğini kurtarır. İleride en azından 40 milyon Euro'luk bir bonservise sahip olur" ifadeleri yer aldı. Riekerink ayrıca raporuna "2000-2001 doğumlu oyuncuların bulunduğu jenerasyonda en az 6 tane Mustafa Kapı potansiyelinde futbolcu var" sözlerini de ekledi.
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