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İlerde 40 milyon Euro eder

Riekerink’in hakkında yönetime verdiği raporda , “Doğru eğitim alırsa ilerde 40 milyon Euro eder”dediği öğrenildi.

İlerde 40 milyon Euro eder
Riekerınk' in Mustafa Kapı'yla ilgili raporu ortaya çıktı. Milli maç arasında A Takım ile idmanlara çıkan ve Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında forma giyip Galatasaray tarihinin A takımda maça çıkan en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı, Jan Olde Riekerink ve Galatasaray yönetiminin büyük umudu oldu. Bunun en önemli nedeninin Hollandalı çalıştırıcının yönetime verdiği rapor oldu. Riekerink'in verdiği bu raporda Mustafa Kapı'dan övgü ile bahsettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EN AZ 6 FUTBOLCU VAR
Raporda, "Mustafa Kapı, doğru eğitimi alabilirse hem G.Saray'ın hem de Türk futbolunun geleceğini kurtarır. İleride en azından 40 milyon Euro'luk bir bonservise sahip olur" ifadeleri yer aldı. Riekerink ayrıca raporuna "2000-2001 doğumlu oyuncuların bulunduğu jenerasyonda en az 6 tane potansiyelinde futbolcu var" sözlerini de ekledi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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