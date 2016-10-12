İdmanda faul kavgası

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çift kale maç sırasında Caner Erkin'in, Cenk Tosun'a arkadan yaptığı sert müdahale sonrası tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi araya giren diğer arkadaşları ve yardımcı antrenör Tamer Tuna ayırarak ortamı yatıştırdı.



CANER: CENK BENİM KARDEŞİM

Pozisyonda Cenk'in bileğinin esnediği görüldü... Caner Erkin, antrenman sonrası kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında "Büyütülecek bir şey yok. Cenk benim kardeşimdir. Antrenmanda böyle şeyler olur." ifadelerini kullandı. Cenk Tosun, Caner Erkin'in paylaşımını retweetlerken ona sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Beşiktaş taraftarları da kavganın tatlıya bağlanmasından dolayı bir hayli keyifliydi.