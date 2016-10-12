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5 hafta oynamayacak

Uyluk bölgesinden sakatlanan ’den kötü haber geldi

Gökhan Töre 5 hafta oynamayacak
Gökhan Töre, West Ham United'da büyük bir şok yaşadı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Gökhan Töre, uyluk bölgesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Kadrosunda 7 önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle zor günler yaşayan West Ham, 7 haftada topladığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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