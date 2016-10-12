A Milli Futbol Takımımız'ın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile oynadığı karşılaşmada Ozan Tufan'ın sakatlanması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Yapılan kontrollerin ardından 1.5 ile 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Ozan Tufan için Fenerbahçe, FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor. Sporx.com'un haberine göre Sarı-Lacivertli ekip 2013 yılından bu yana uygulanan FIFA Kulüpleri Koruma Programı'ndan yararlanacak. Fenerbahçe, Ozan'ın sakatlanması nedeniyle FIFA'ya başvurması durumunda önemli bir miktar tazminat alacak. FIFA, Kulüpleri Koruma Programı gereği günlük maksimim 20 bin Euro ödeyecek.
800 BİN İLE 1.2 MİLYON EURO ARASI
Ozan'ın sahalardan 2 ay uzak kalacağı hesap edilirse Fenerbahçe'ye 800 bin Euro ile 1.2 milyon Euro arasında bir ödenme yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın sakatlanması tam form tuttuğu bir zamanda olması büyük şanssızlık olarak nitelendiriliyor.
DAHA ÖNCE R.MADRİD PARA ALMIŞTI
FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında ilk ciddi ödemesini 2013 yılında Real Madrid'e yapmıştı. Milli takımda sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Marcelo için İspanyol kulübü FIFA'dan 1 milyon 150 bin Euro ödeme almıştı.
Fener Ozan için FIFA'ya gidiyor
İzlanda karşısında sakatlanan Ozan Tufan için F.Bahçe Yönetimi FIFA’ya başvuracak ve Kulüpleri Koruma Programı’ndan yararlanacak. 2 ay oynayamayacak Ozan için yaklaşık 1 milyon Euro civarında ödeme alınması bekleniyor.
A Milli Futbol Takımımız'ın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile oynadığı karşılaşmada Ozan Tufan'ın sakatlanması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Yapılan kontrollerin ardından 1.5 ile 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Ozan Tufan için Fenerbahçe, FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor. Sporx.com'un haberine göre Sarı-Lacivertli ekip 2013 yılından bu yana uygulanan FIFA Kulüpleri Koruma Programı'ndan yararlanacak. Fenerbahçe, Ozan'ın sakatlanması nedeniyle FIFA'ya başvurması durumunda önemli bir miktar tazminat alacak. FIFA, Kulüpleri Koruma Programı gereği günlük maksimim 20 bin Euro ödeyecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Gazete
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