Cimbom’un iki panzeri Florya’da buluştu

Futbol takımının Alman forveti Lukas Podolski ve basketbol takımının Alman pivotu Tibor Pleiss, Florya'da GSTV'nin çekimleri için buluştu. Kariyerine Köln'de başlayan iki yıldızın buluşmasında ilginç görüntüler yaşandı. Basketbola ilgisiyle tanınan Poldi, "Pleiss'ın gelişiyle çok daha güçlü bir takım haline geldik" dedi.