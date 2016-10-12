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Benim için bitti

Arda’nın idmanda tartışma yaşadığı Terim’e tişörtünü fırlattığı, ardından da antrenör Bülent Bayraktar’a “Benim için bitti” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Arda Turandan gündemi sarsacak şok sözler
Fatih Terim ile Arda Turan arasında yaşanan gerginlik gündemdeki sıcaklığını koruyor. Taraflı-tarafsız herkes bu konuyu tartışırken yaşananlarla ilgili her gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. İkili arasındaki gerginliğin nedenlerini araştıran TAKVİM çok önemli bilgilere ulaştı. Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki tartışmaların EURO 2016 öncesine kadar uzandığı belirtildi. Antalya kampında EURO 2016'ya hazırlanan A Milli Takımımız'ın bir antrenmanında Arda Turan, Fatih Terim'le taktik yüzünden yeni bir tartışma daha yaşadı. Terim'le girdiği sert diyalog sonrasında öfkelenen milli futbolcumuz bir anda tişörtünü çıkararak hocasının arkasına doğru fırlattı. Buna rağmen siniri bir türlü geçmeyen Arda Turan bununla da yetinmeyerek idman sahasını terk etti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise oyuncusunun yaptığı bu tepkiye hiç aldırmayarak antrenmana devam etti.

BÜLENT BAYRAKTAR'IN TEKLİFİNE OLUMSUZ YANIT VERDİ
Fatih Terim'in yardımcılarından biri olan Bülent Bayraktar, Arda Turan'ı sakinleştirmek ve ona moral vermek için bu olayın ardından milli futbolcu ile yürüyüş yaptı. Bayraktar bu yürüyüş sırasında elini Arda Turan'ın omuzuna atarak, "Merak etme ben sizi barıştıracağım. Senden sakin olmanı istiyorum" dedi. Bülent Bayraktar'ın bu sözleri karşısında Arda Turan yardımcı hocaya, "Benim için Fatih Terim bitti. Bu saatten sonra onunla barışmam mümkün değil" cevabını verdi. Böylece hocasına karşı sert bir tavır aldı.



TERİM VARSA ARDA TURAN ARTIK YOK!
Arda Turan ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar eserken futbol kamuoyu ve TFF yetkilileri arasında sürekli bu konu konuşuluyor. Kulislerdeki yaygın görüşe göre Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve devam ederse Arda Turan A Milli Takım'da yer almayacak. Ancak yapılan kulislere göre Fatih Terim görevinden ayrılırsa Arda Turan'a A Milli Takım kapısı sonuna kadar açılacak. Futbol kamuoyu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Arda arasındaki krizin sonucunu merakla bekliyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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