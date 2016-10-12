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Balta’dan çıt çıkmıyor!

Yıldız futbolcu “Terim’le kavga etti” iddiaları karşısında sessizliğini

Balta’dan çıt çıkmıyor!
Ukrayna maçının ardından sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Hakan Balta'nın Fatih Terim'le sert bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun bu nedenle kadrodan çıkardıldığı da belirtilmişti. İddialar karşısında Hakan Balta'nın sessizliği sürüyor. TFF cephesinden de şu ana kadar yalanlama gelmemesi, "İddialar doğruymuş" şeklinde yorumlanıyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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