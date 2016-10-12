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Avrupa Ligi başlıyor

Yeni formatıyla dikkat çeken ve 4 Türk takımının yer aldığı bu gece Real Madrid-Olympiakos maçıyla başlıyor.

Avrupa Ligi başlıyor
Basketbolseverlerin hasretle beklediği THY Avrupa Ligi bu gece 22.00'de Real Madrid-Olympiakos maçıyla start alıyor.

TÜRKLER SAHNE ALIYOR
Dev organizasyonda yer alan 4 Türk takımı ile maçlarını perşembe ve cuma günleri yapacaklar. Yarın saat 20.00'de Galatasaray Odeabank- CSKA Moskova ile oynayacak. 22.00'de Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Cuma günü ise 20.30'da Fenerbahçe-Brosse Basket, 22.00'de Baskonia Vitoria-Anadolu Efes maçları oynanacak.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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