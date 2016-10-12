Avrupa Ligi başlıyor

Basketbolseverlerin hasretle beklediği THY Avrupa Ligi bu gece 22.00'de Real Madrid-Olympiakos maçıyla start alıyor.



TÜRKLER SAHNE ALIYOR

Dev organizasyonda yer alan 4 Türk takımı ile maçlarını perşembe ve cuma günleri yapacaklar. Yarın saat 20.00'de Galatasaray Odeabank- CSKA Moskova ile oynayacak. 22.00'de Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Cuma günü ise 20.30'da Fenerbahçe-Brosse Basket, 22.00'de Baskonia Vitoria-Anadolu Efes maçları oynanacak.