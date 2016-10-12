Avrupa Ligi başlıyor

Basketbolseverlerinhasretle beklediği THYAvrupa Ligi bu gece 22.00'deReal Madrid-Olympiakos maçıylastart alıyor.
TÜRKLER SAHNE ALIYOR
Dev organizasyonda yer alan 4 Türk takımı ile maçlarını perşembe ve cuma günleri yapacaklar. Yarın saat 20.00'deGalatasaray Odeabank-CSKA Moskova ile oynayacak. 22.00'de DarüşşafakaDoğuş, Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Cuma günü ise 20.30'da Fenerbahçe-BrosseBasket, 22.00'de BaskoniaVitoria-Anadolu Efes maçları oynanacak.
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