Artık ismi Erol Olçak Stadı

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz akşamı hain kalkışması sırasında Türk halkının tankların önüne yattığı, mermilere göğsünü siper edip destan yazdığı gün... 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne en yakın semt olan Beylerbeyi'nin tek takımı da bu olaya duyarsız kalmadı. Beylerbeyispor Yönetim Kurulu yaptığı son toplantıda oybirliği ile stadının adının değiştirilmesi kararını aldı. Başkan Mustafa Yazıcı, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nın yeni adını şöyle açıkladı: "Haftaya yapacağımız törenle stadımıza; 15 Temmuz gecesi oğlu ile birlikte köprüde şehit olan Erol Olçak'ın adını vereceğiz. Stadımız bundan böyle Şehit Erol Olçak Stadı olarak anılacak" açıklamasını yaptı.







KAHRAMANLARIN SİMGESİ...

İşadamı Mustafa Hacıkerimoğlu ise "Beylerbeyi, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı semttir. Kuvayi Milliye'nin olduğu yerdir. Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci cuntaya karşı tüm halkımızla yaptığı destansı direniş sergileyip bu yolda hayatlarını kaybeden Türkiye'nin kahramanlarındandır. Stadın adının Erol Olçak Stadı olarak değişmesi 15 Temmuz'da kahramanca ölenlerin bir simgesi olacak ve hiç unutulmayacak" dedi.



YENİ STAT İÇİN MÜJDE VERDİ

Başkan Mustafa Yazıcı stadın gelecek yılın başında yenileneceği müjdesini taraftarlara verirken ekledi: "Yeni stat için Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve Üsküdar Belediye Başkanına şimdiden teşekkür ederim" ifadeszini de kullandı.







EROL OLÇAK VE OĞLUNUN KAHRAMANLIK HiKAYESi

Tankların önünde dimdik duran reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip kurşunların hedefi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Olçak'ın, oğlunu daha güvenli bir yere götürmek isterken vurulduğu, Abdullah'ın da düşen babasına hamle yaptığı sırada zırh delici mermi ile öldürüldüğü ortaya çıktı.



ÖZEL RÖPORTAJ: Yılmaz ŞENOL/ FOTOĞRAFLAR: Raşit ATEŞ