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Yanal sil baştan!

Kadroda birkez daha revizyona gitmeyi düşünen tecrübeli hocanın ligin ilk maçında oynattığı 11’i sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Yanal sil baştan!
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın Akhisar Belediyespor maçında önemli bir revizyon yapacağı, Karabükspor maçını farklı kaybeden takımdan yeniden ilk haftadaki kadroya dönüş yapabileceği öğrenildi.

SUK ISRARI SÜRÜYOR
Yanal'ın sakatlıkları geçen Güray ve Uğur Demirok'la son haftalarda yedek bıraktığı Castillo ve Onazi'ye yeniden forma verebileceği ifade edildi. Gol yollarında yaşanan soruna da çözüm arayan tecrübeli hocanın, Koreli Suk'tan vazgeçmeyeceği de gelen bilgiler arasında.
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