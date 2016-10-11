Yanal sil baştan!

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın AkhisarBelediyespor maçında önemli bir revizyon yapacağı, Karabükspor maçını farklı kaybeden takımdan yeniden ilk haftadaki kadroya dönüş yapabileceği öğrenildi.
SUK ISRARI SÜRÜYOR Yanal'ın sakatlıkları geçen Güray ve Uğur Demirok'la son haftalarda yedek bıraktığı Castillo ve Onazi'ye yeniden forma verebileceği ifade edildi. Gol yollarında yaşanan soruna da çözüm arayan tecrübeli hocanın, KoreliSuk'tan vazgeçmeyeceği de gelen bilgiler arasında.
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