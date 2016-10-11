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Volkan’dan acı itiraf: Toparlayamadık!

Volkan’dan acı itiraf: Toparlayamadık!
A Milli Takımımız'ın tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan, İzlanda önünde maça motive olamadıklarını söyledi. Volkan, "Böyle kötü bir futbolu ben daha önce hatırlamıyorum. Hava şartları uygun olmayabilir ama istediğimiz futbolu bir türlü sergilemedik. 2-0 yenik duruma düştükten sonra moralimiz bozuldu. Bir türlü toparlanamayarak ağır bir darbe aldık. Bu sonucu beklemiyorduk" diye konuştu.
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