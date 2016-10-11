Türkler’in kocaman kalbi var

İzlanda'da ülke basını, Ay-Yıldızlı futbolcuların çocuklara üşümesin diye eşofmanlarını verme olayından bahsetti... Morgunbladid gazetesi "Türk futbolcuların koca birer kalbi var" ifadesini kullandı. Visir'deki yorumda ise şu ifadelere yer verildi: "İzlandalı çocuklar üzerlerinde formayla sahaya çıkmışlardı. Türk futbolcular ısınmaları için kendilerine eşofman üstlerini verdi. İyi bir hareket".