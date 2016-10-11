Tek kişilik şov sona erdi

Daha önce Bursaspor'u da çalıştıran Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'dan Fatih Terim'e eleştiri geldi. Buz, "One Man Show' denilen bir olay vardır ya arkadaşlar, böyle tek başına her şeyi götürme olayı da bitmiştir artık. Hep birlikte çözüm üretmeniz gerekiyor" açıklamasını yaptı.