Simon Kjaer’e bir haller oldu

Sezonun şu ana kadarki kısmında beklentilerin altında bir performans sergileyen Simon Kjaer'deki düşüş, milli takımda da devam ediyor... Yıldız futbolcu, Danimarka'nın Polonya'ya 3-2 mağlup olduğu maçtaki futboluyla eleştiri aldı. Kjaer, ilk golde hem ofsaytı bozdu hem de Grosicki'nin asistini kesemedi. Penaltıda yine Grosicki'nin pasını bloke edemeyen Kjaer maçtan sonra "Şapkamızı önümüze almalıyız" dedi.