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RVP yüzde yüz hazır

RVP yüzde yüz hazır
FENERBAHÇE antrenörü Cor Pot, Robin van Persie'nin son durumu ile ilgili olarak Hollanda basınına konuştu... Pot, "Van Persie şu anda çok doğru yolda ilerliyor. Çok sıkı çalışıyor ve yüzde yüz hazır hale geldi. Artık yüksek tempolu idmanlara başlayacak" ifadesini kullandı.
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