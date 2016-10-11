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: Artık emekli ol!

Fatih Terim’le yıllarca kader ortaklığı yapan Rüştü’den zehir zemberek bir yazı geldi... Eski milli kaleci, “En büyük hizmeti emekli olarak verirsin” dedi.

Rüştü Reçber: Artık emekli ol!
Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber'in Fatih Terim'i hedef alan yazısı gündeme oturdu. İşte yıllarca Terim'le kader ortaklığı yapan, Milli Takım ve TFF'de birlikte çalışan Reçber'in sözleri: "Herkesi inandırabilirsiniz, herkesi ikna edebilirsiniz (ki zannetmiyorum) ama beni gram inandıramıyorsunuz yani kandıramıyorsunuz. Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisi ile çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz."
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