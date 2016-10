Rüştü Reçber: Artık emekli ol!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber'in Fatih Terim'i hedef alan yazısı gündeme oturdu. İşte yıllarca Terim'le kader ortaklığı yapan, Milli Takım ve TFF'de birlikte çalışan Reçber'in sözleri: "Herkesi inandırabilirsiniz, herkesi ikna edebilirsiniz (ki zannetmiyorum) ama beni gram inandıramıyorsunuz yani kandıramıyorsunuz. Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisi ile çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz."