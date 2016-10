Ocak ayında stoper şart

Teknik Direktörü'in yönetime sunduğu raporuele geçirdi. Milli maç arasında Başkanve yöneticilere bir rapor sunanhocanın, "ve Semih Kaya ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ancak tüm çabalara rağmen 2 futbolcu beklentimin çok altında kaldı. Eğer ligde her hangi bir sorun yaşamak istemiyorsak mutlaka stoper transfer etmeliyiz" dediği öğrenildi. Riekerink 'in sakatlıklarla da ilgili olarak, "Sakat oyuncularımızın fazlalığı nedeniyle bir türlü tam kadroyla çalışma imkanı bulamadım. Sakat futbolcular iyileşince takımın genel seviyesinin artacağına eminim. Tam kadroyla her zaman daha başarılı sonuçlar alırız" ifadesini kullandığı belirlendi.in'un durumuna göre transfer yapmaları gerektiğini yönetime ileterek, "Eğer'ten yararlanabileceksem onun mevkisinde başka bir transfere ihtiyacım yok" dedi. Bu arada'a Mustafa Kapı için konuşan Riekerink,'yı Levski önünde daha önce oyuna almayı planlıyordum. Gayet iyi bir iş çıkardı. Hem Mustafa hem de onu yetiştiren antrenörler gurur duymalı" ifadesini kullandı.Milli Takımı'nda sakatlanan Eren Derdiyok'un durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kas problemi yaşayan golcü oyuncunun Gençlerbirliği karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Eren, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.