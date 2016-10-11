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Ocak ayında stoper şart

G.Saray Teknik Direktörü Chedjou ve Semih Kaya’nın beklentilerin çok altında kaldığını bildirdi. Yönetime, “Ocak ayında stoper şart”

Ocak ayında stoper şart
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink'in yönetime sunduğu raporu TAKVİM ele geçirdi. Milli maç arasında Başkan Dursun Özbek ve yöneticilere bir rapor sunan Hollandalı hocanın, "Chedjou ve Semih Kaya ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ancak tüm çabalara rağmen 2 futbolcu beklentimin çok altında kaldı. Eğer ligde her hangi bir sorun yaşamak istemiyorsak mutlaka stoper transfer etmeliyiz" dediği öğrenildi. 'in sakatlıklarla da ilgili olarak, "Sakat oyuncularımızın fazlalığı nedeniyle bir türlü tam kadroyla çalışma imkanı bulamadım. Sakat futbolcular iyileşince takımın genel seviyesinin artacağına eminim. Tam kadroyla her zaman daha başarılı sonuçlar alırız" ifadesini kullandığı belirlendi.

HAMİT'E GÖRE TRANSFER YAPILACAK
Riekerınk' in Hamit Altıntop'un durumuna göre transfer yapmaları gerektiğini yönetime ileterek, "Eğer Hamit'ten yararlanabileceksem onun mevkisinde başka bir transfere ihtiyacım yok" dedi. Bu arada galatasaray.org'a Mustafa Kapı için konuşan Riekerink, "Mustafa'yı Levski önünde daha önce oyuna almayı planlıyordum. Gayet iyi bir iş çıkardı. Hem Mustafa hem de onu yetiştiren antrenörler gurur duymalı" ifadesini kullandı.

DERDİYOK G.BİRLİĞİ'NE YETİŞECEK
İsviçre Milli Takımı'nda sakatlanan Eren Derdiyok'un durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kas problemi yaşayan golcü oyuncunun Gençlerbirliği karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Eren, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.
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